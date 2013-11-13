Саудівська Аравія офіційно відмовилася від місця в Радбезі ООН

Про це оголосив у вівторок офіційний представник генсека Мартін Несіркі, передає ІТАР-ТАСС.

"Я можу підтвердити, що генеральний секретар отримав листа від Королівства Саудівська Аравія щодо її місця в Раді Безпеки. Тепер цим питанням займуться Саудівська Аравія, Рада Безпеки і країни-члени (ООН)", - наголошується в його повідомленні.

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У листі за підписом постпреда королівства при ООН Абдалли аль-Муаллема, опублікованому в інтернеті, підкреслюється, що Саудівська Аравія, "на жаль, не перебуває у стані, щоб зайняти місце в Раді Безпеки, на яке вона була обрана 17 жовтня 2013".

Як пояснення цього кроку до листа докладено заяву МЗС країни від 18 жовтня, в якому зазначається, що РБ виявилася нездатною сприяти врегулюванню конфлікту в Сирії і палестинського питання.

Нагадаємо, Саудівська Аравія відмовилася від місця непостійного члена Ради Безпеки ООН. МЗС королівства зазначив, що демарш викликаний "нездатністю ООН реально сприяти врегулюванню військових конфліктів".

На початку листопада міністр закордонних справ королівства принц Сауд аль-Фейсал, виступаючи на спільній прес-конференції в Ер-Ріяді з держсекретарем США Джоном Керрі, заявив, що таке рішення було принятно тому, що "міжнародне співтовариство не змогло зупинити війну в Сирії".

Довідка: Рада Безпеки є основним органом ООН, відповідальним, за статутом, за підтримання миру і міжнародної безпеки. Його роботою керує голова. Головування переходить щомісячно новому члену Ради безпеки відповідно до алфавітного порядку.

Згідно з главою VII Статуту ООН, прийняті Радбезом резолюції є обов'язковими для всіх держав - членів ООН, а їх невиконання може спричинити санкції та застосування військової сили. Для прийняття резолюції за неї має проголосувати більшість з 15 членів Ради за умови, що правом вето не скористається ніхто з його постійних членів - Великобританія, Китай, Росія, США і Франція.