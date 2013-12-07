Активіста “Дорожнього контролю” перевели в СІЗО
Журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзю вивезли з Шевченківського райсуду Києва перевели до СІЗО.
Про це повідомив лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк після відвідин суду об 23-ій години 6 грудня, пише Українська правда.
"При мені міліцейське керівництво подзвонило, і їм повідомили, що Дзиндзю прийняли в СІЗО", - сказав він.
За словами політика, в середині суду немає нікого із числа суддів, а тільки міліцейське керівництво.
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Яценюк заявив, що опозиція буде готувати апеляційну скаргу на затримання Дзиндзі.
Опівночі під’їзд до суду залишається заблокованим міліцейськими автобусами, а на вулиці стоять близько 30 працівників "Беркуту".
Яценюк оголосив, що акція повертається на Майдан Незалежності. Тоді колона вирушила в напрямку євромайдану.
Як відомо, журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзю арештували на 2 місяці.
Йому інкримінують ч. 3 ст. 286 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілим).
Міліція затримала Дзіндзю 5 грудня увечері.
Правоохоронці повідомили, що затримання відбувалося в рамках розслідування подій на Банковій, де 1 грудня протестувальники штурмували за допомогою бульдозера адміністрацію президента.