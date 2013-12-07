Активіста “Дорожнього контролю” перевели в СІЗО

Про це повідомив лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк після відвідин суду об 23-ій години 6 грудня, пише Українська правда.

"При мені міліцейське керівництво подзвонило, і їм повідомили, що Дзиндзю прийняли в СІЗО", - сказав він.

За словами політика, в середині суду немає нікого із числа суддів, а тільки міліцейське керівництво.

На тему: Для затриманого активіста “Дорожнього контролю” викликали «швидку»

Яценюк заявив, що опозиція буде готувати апеляційну скаргу на затримання Дзиндзі.

Опівночі під’їзд до суду залишається заблокованим міліцейськими автобусами, а на вулиці стоять близько 30 працівників "Беркуту".

Яценюк оголосив, що акція повертається на Майдан Незалежності. Тоді колона вирушила в напрямку євромайдану.

Як відомо, журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзю арештували на 2 місяці.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 286 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я потерпілим).

Міліція затримала Дзіндзю 5 грудня увечері.

Правоохоронці повідомили, що затримання відбувалося в рамках розслідування подій на Банковій, де 1 грудня протестувальники штурмували за допомогою бульдозера адміністрацію президента.