Для затриманого активіста “Дорожнього контролю” викликали «швидку»

Як передає кореспондент УНІАН, наразі лікарі проводять його обстеження прямо в залі суду.

Зокрема, Дзиндзя продовжує знаходитись під охороною у клітці судової зали.

Судді та прокурора в залі немає, але багато міліціонерів, є журналісти та четверо народних депутатів.

Як повідомлялося, Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними «Свободи», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.

Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.

Разом із Дзиндзею 5 грудня був затриманий і його колега Сергій Хаджинов, якого згодом відпустили. Він стверджує, що правоохоронці їх жорстоко били.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва має обрати запобіжний захід затриманому активісту Дзиндзі. Наразі в засіданні суду оголошено перерву у зв'язку з вимогою адвоката активіста надати для ознайомлення клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Дзиндзі у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.