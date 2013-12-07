Томенко просить Януковича показати документ, що підтверджує приєднання України до МС

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Томенка.

Відтак, депутат вимагає негайно оприлюднити документ, підписаний між Януковичем та російським президентом Володимиром Путіним.

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«Спочатку, як мінімум, треба оприлюднити даний документ, тому я звернувся до Президента з вимогою надати текст цього документу, щоб з ним ознайомитися. По-друге, треба розуміти, чи документ підписаний у формі міжнародного договору. І якщо це так, то він повинен бути ратифікований Верховною Радою України», - наголосив Томенко.

Крім того, за його словами, якщо даний документ врегульовує надання кредитів та перегляд газової угоди – це одна історія. «Якщо ж цей документ передбачає певну форму приєднання до Митного союзу, а отже – передачу певних суверенних повноважень іншому міждержавному утворенню – це вже інша історія», - зауважив Томенко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Українську правду, Президент України Віктор Янукович у п'ятницю нібито підписав стратегічну угоду з Росією, яка включає в себе зобов'язання про приєднання до Митного союзу.

Про це написав редактор The Economist Едвард Лукас у своєму Twitter, посилаючись на власні джерела і запевнив, що вони надійні. Однак сам інформацію ще не перевірив.

Янукович отримає від Путіна 15 млрд. доларів. За його словами, деталі були розроблені в Москві, "західні уряди шоковані".

У зв'язку з цим, зазначає Лукас, очікується демонстративна поведінка з боку президента Росії Володимира Путіна щодо підписання, і дуже жорстка реакція (розгін, введення надзвичайного стану) в Україні.