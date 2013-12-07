ЗМІ: Янукович нібито підписав угоду про приєднання до МС
Президент України Віктор Янукович у п'ятницю нібито підписав стратегічну угоду з Росією, яка включає в себе зобов'язання про приєднання до Митного союзу.
Про це написав редактор The Economist Едвард Лукас в своєму Twitter, посилаючись на власні джерела і запевнив, що вони надійні. Однак сам інформацію ще не перевірив, повідомляєУкраїнська правда.
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"Чув, що Янукович в Сочі сьогодні підписав стратегічну угоду з Росією, яка включає 5 мільярдів, в тому числі передоплата, ціна на газ 200 доларів плюс угода про приєднання до Митного союзу", - написав на своєму Twitter Лукас.
Окрім того, Янукович отримає від Путіна 15 млрд. доларів.
За його словами, деталі були розроблені в Москві, "західні уряди шоковані".
У зв'язку з цим, зазначає Лукас, очікуються демонстративна поведінка з боку президента Росії Володимира Путіна стосовно підписання, і дуже жорстка реакція (розгін, введення надзвичайного стану) в Україні.