Власенко каже, що з його телефону вночі розсилали СМС з провокаціями

Захисник колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко просить всіх, хто отримав з його телефону смс провокативного змісту, не звертати на них уваги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

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За даними прес-служби, з телефону Власенка 050-***-**-89 сьогодні вночі була здійснена розсилка смс провокативного змісту.

Власенко розцінює такі дії, як чергову провокацію влади, додали у прес-службі.