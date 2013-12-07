Власенко каже, що з його телефону вночі розсилали СМС з провокаціями
13:57, 07 грудня 2013Політика
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Власенко просить всіх, хто отримав з його телефону смс провокативного змісту, не звертати на них уваги
Власенко закликає не вірити тексту повідомлень з його номеру
Захисник колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко просить всіх, хто отримав з його телефону смс провокативного змісту, не звертати на них уваги.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
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За даними прес-служби, з телефону Власенка 050-***-**-89 сьогодні вночі була здійснена розсилка смс провокативного змісту.
Власенко розцінює такі дії, як чергову провокацію влади, додали у прес-службі.
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