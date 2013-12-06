Власенка у харківському суді знову облили зеленкою
10:05, 06 грудня 2013Політика
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Захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка у Харкові перед засіданням Київського райсуду і справі ЄЕСУ облили зеленкою.
Власенко вимагає порушити справу / Кадр : ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався в приміщенні Апеляційного суду Харківської області, в якому Київський райсуд буде розглядати справу.
Невідомі облили Власенка на сходах. Захисник зайшов у залу судових засідань та звернувся до групи держобвинувачувачів у справі ЄЕСУ з вимогою порушити справу.
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У цей час у залі судових засідань немає вільного місця.
Водночас з усіх присутніх є тільки близько 10 прихильників Тимошенко, всі інші - люди переважно середнього віку, які не тримають ніякої символіки.
Між прихильниками Тимошенко та іншими людьми час від часу виникають словесні перепалки.
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