Власенка у харківському суді знову облили зеленкою

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався в приміщенні Апеляційного суду Харківської області, в якому Київський райсуд буде розглядати справу.

Невідомі облили Власенка на сходах. Захисник зайшов у залу судових засідань та звернувся до групи держобвинувачувачів у справі ЄЕСУ з вимогою порушити справу.

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У цей час у залі судових засідань немає вільного місця.

Водночас з усіх присутніх є тільки близько 10 прихильників Тимошенко, всі інші - люди переважно середнього віку, які не тримають ніякої символіки.

Між прихильниками Тимошенко та іншими людьми час від часу виникають словесні перепалки.