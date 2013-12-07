Єфремов вибачився за неточність у заяві про викрадення сина екс-нардепа

У п'ятницю, 6 грудня, в ефірі ток-шоу «Шустер live» на телеканалі «Інтер» Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив про те, що ввечері в одному з районів Києва був викрадений син колишнього народного депутата від Партії регіонів, а його супутник - син поcла Казахстану в Україні - був побитий.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

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Глава парламентської фракції Партії регіонів приносить свої вибачення за допущену неточність. Як з'ясувалося, побитим виявився інший громадянин Казахстану.