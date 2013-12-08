Голова дипломатії ЄС Ештон їде до Києва шукати виходу з кризи

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це повідомляє сайт Європейської комісії.

Згідно з повідомленням, сьогодні відбулась телефонна розмова Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з Президентом України Віктором Януковичем, в ході якої і було домовлено про візит Ештон до Києва.

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Точна дата візиту Ештон до Києва наступного тижня не відома.

Обидва лідери, йдеться у повідомленні Єврокомісії, "ще раз наголосили на необхідності політичного вирішення нинішньої напруженої ситуації через діалог з опозицією та громадянським суспільством".

Баррозу також закликав "поважати громадянські свободи та продемонструвати максимальну витримку".

Крім того, президент Єврокомісії наголосив на готовності ЄС підписати Угоду про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі з Україною, «як тільки всі умови для цього будуть виконані», йдеться у повідомленні Єврокомісії.