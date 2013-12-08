ЄС недооцінює події в Києві - Квасневський розкритикував політику Брюсселя
Посередник Євросоюзу - колишній Президент Польщі Олександр Квасневський розкритикував політику Брюсселя стосовно України, звинувативши ЄС у наївності й недооцінці рішучості Президента Росії Володимира Путіна протистояти Угоді про асоціацію між ЄС і Україною
Як пише DW, про це Квасневський заявив в інтерв'ю журналу DerSpiegel.
За його словами, ще влітку було ясно, що Росія торпедує Угоду про асоціацію між Брюсселем і Києвом.
На думку європейського посередника, Захід недооцінив рішучість Путіна перешкодити підписанню цієї угоди, він також недооцінює того, що зараз відбувається в Києві. Чинне українське керівництво на чолі з Президентом Віктором Януковичем не має ніякої стратегії й лише прагне пережити найближчі місяці. Воно не передбачало масштабів невдоволення проєвропейськи налаштованих українців, вважаючи, що вони не спонтанні, а організовані з-за кордону, вважає Квасневський.
Колишній Президент Польщі також розкритикував неготовність Заходу допомагати Україні в боротьбі з величезними фінансовими проблемами. Жорсткі умови, пред'явлені Києву Міжнародним валютним фондом (МВФ), підштовхнули Україну до Москви, зазначив він. "Євросоюзу слід було подумати про надання Україні короткострокової допомоги й зажадати від МВФ менш жорстких рішень. Проте це відбувається лише тепер", - констатував Квасневський.