ЄС недооцінює події в Києві - Квасневський розкритикував політику Брюсселя

Як пише DW, про це Квасневський заявив в інтерв'ю журналу DerSpiegel.

За його словами, ще влітку було ясно, що Росія торпедує Угоду про асоціацію між Брюсселем і Києвом.

На думку європейського посередника, Захід недооцінив рішучість Путіна перешкодити підписанню цієї угоди, він також недооцінює того, що зараз відбувається в Києві. Чинне українське керівництво на чолі з Президентом Віктором Януковичем не має ніякої стратегії й лише прагне пережити найближчі місяці. Воно не передбачало масштабів невдоволення проєвропейськи налаштованих українців, вважаючи, що вони не спонтанні, а організовані з-за кордону, вважає Квасневський.

Колишній Президент Польщі також розкритикував неготовність Заходу допомагати Україні в боротьбі з величезними фінансовими проблемами. Жорсткі умови, пред'явлені Києву Міжнародним валютним фондом (МВФ), підштовхнули Україну до Москви, зазначив він. "Євросоюзу слід було подумати про надання Україні короткострокової допомоги й зажадати від МВФ менш жорстких рішень. Проте це відбувається лише тепер", - констатував Квасневський.