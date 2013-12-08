У Луганську на підтримку київського маршу вийшли близько тисячі людей (фото)
Сьогодні у Луганську близько 1 тис учасників мітингу підтримали «Марш мільйонів», який проходить у Києві
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався о 12 годині в центрі Луганська на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку під державними прапорами та партійними прапорами ВО «Батьківщини», ВО "Свобода" та «УДАРу» .
Крім цього, була присутня символіка Євросоюзу, зокрема, прапор Євросоюзу з написом «Луганськ».
Оратори під час мітингу висловили свою підтримку київському Євромайдану, засудили побиття громадян на Майдані Незалежності та біля Адміністрації Президента.
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Підтримали вимоги Євромайдану звільнити затриманих, покарати винних у побитті людей, відправити у відставку "уряд Азарова". Пролунав і заклик бойкотувати Форум депутатів всіх рівнів, який відбудеться у Луганську завтра, 9 грудня.
Усі виступи супроводжувалися схваленням людей, які зібралися та вигуками «Слава Україні!», «Героям слава!».
Мітингувальників охороняла велика кількість міліціонерів.
Водночас, мітинг бойкотували члени організації Донського козацтва.