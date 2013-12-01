Акції протесту відбуваються в десятках міст України

Луцьк

У Луцьку на акцію громадянської непокори зібралося більше 8000 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори партій «УДАР», «Свобода» та «Батьківщина». Також багато людей з національними прапорами та червоно-чорними. До присутніх звертаються представники опозиції, які закликають волинян залишатися на майдані до завтрашнього дня. Люди скандують: “Ганьба “Беркуту”, “Ганьба ДАІ”, “Ганьба волинським депутатам у Верховній Раді”, які тільки тепер почали висловлювати свою думку з приводу подій.

Крім того, на ялинках, які прикрашають до Нового року, лежить великий транспарант, де червоною фарбою по білому написано: “Кров пролита. Час діяти”.

Луганськ

У Луганську сьогодні, 1 грудня, попри дощ і заборону суду, з 12-ї години у центрі міста, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, триває мітинг на підтримку київського Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, судові виконавці намагалися завадити початку мітингу. Але організатори заявили, що вони згодні відповісти за адміністративне порушення, але мітинг відбудеться. Міліція не втручається, лише забезпечує правопорядок.

У сквері чатує загін «беркуту» у складі 8 чоловік. У мітингу беруть участь близько 200 людей.

На тему: У центрі Києві - кілька сотень тисяч людей

Дніпропетровськ

У Дніпропетровську у дозволеному місцевою владою місці проведення громадських акцій — парку імені Лазаря Глоби - понад тисяча осіб бере участь в акції протесту проти силового розгону Євромайдану у Києві.

Учасники акції розгорнули плакати з написами: “Не пробачимо крові”, кілька мітингувальників тримають ялинкові гілки з жалобними стрічками і фото побитих під час розгону Євромайдану у ніч на 30 листопада. Мітингувальників понад тисячу.

Житомир

У Житомирі на Народне Віче біля облдержадміністрації зібралось близько 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники прийшли на Майдан Корольова о 12.00.

В руках учасники акції тримають прапори України та ЄС. Перед учасниками акції виступають громадські діячі області та керівники обласних опозиційних партійних осередків.

Періодично люди скандують: ”Слава Україні!”.

Промовці висловлюють солідарність з учасниками Євромайдану у столиці.

Харків

У Харкові учасники народного віче, яке продовжується на майдані перед пам'ятником Т.Шевченку на вулиці Сумській, вимагають імпічменту Президента України Віктора Януковича, розпуску Верховної Ради України та відставки Кабінету міністрів Миколи Азарова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції народного віча, яку планується ухвалити за підсумком зборів. У віче беруть участь близько 2 тисяч людей.

Кіровоград

Кіровограді на народне віче зібралось близько 400 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники прийшли на площу Кірова на 12:00.

В руках у кіровоградців прапори України, ЄС та партійні прапори опозиційних сил. В руках плакати та розтяжки з написами: "Янукович геть!", "Хто ховає голову в пісок, той стоїть раком", "Виходь, бунтуй, Україну рятуй!", "Геть диктатуру паразитальної меншості", "Байдужість веде до прірви". Більшість плакатів написами спрямовані на проїжджу частину вулиці. Деякі з автомобілів проїздять з державними прапорами та сигналять. Перед публікою виступають громадські діячі та керівники опозиційних партійних осередків.

Хмельницький

У Хмельницькому на Народне Віче зібралася понад тисяча осіб.

Чернівці

На Центральній площі Чернівців о 12.00 розпочався мітинг прихильників опозиційних сил, в якому бере участь, за попередніми даними, близько 4-5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, люди продовжують приходити на площу.

На вулицях Головній та Університетській, які прилягають до Центральної площі, легкові автомобілі постійно подають звукові сигнали на знак солідарності з мітингувальниками. На багатьох авто прикріплені жовто-блакитні прапори.

На площі не видно партійних прапорів.

Вінниця

У Вінниці сотні людей вийшли на акцію громадянського протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалась о 12.00 на площі Театральній.

Люди стояли з плакатами: “Не буди во мне зверя”, “Ти ще не поставив “йолку”, тоді “Беркут” іде до тебе”.

Після гасел та промов, які засуджують розгін Євромайдану в Києві, люди з прапорами України та Євросоюзу вирушили на площу Європейську, яка була названа так 29 листопада на честь Вільнюського саміту «Східного партнерства», де планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На площу прибув мер Вінниці Володимир Гройсман, на одязі якого прикріплено стрічку з символікою Євросоюзу.

Одеса

Одесі на Народне віче проти діючої влади зібралося близько 600 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморський бульвар до пам'ятника Дюку прийшли одесити різного віку. За твердженням учасників, серед них багато тих, хто раніше, на інші мітинги - за євроінтеграцію України і проти розгону мирної акції в Києві - не виходив.

Кілька протестувальників встали на п'єдесталі пам'ятника з плакатами: «Київ, Одеса з тобою!», «Яник, до побачення!» тощо.

Організатори заходу закликали людей до миролюбності, проте, люди постійно скандували: «Зека – на нари!», «Революція!» та інші жорсткі гасла.

Присутні також заявили, що вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, прем'єр-міністра Миколи Азарова і проведення дострокових виборів Президента.