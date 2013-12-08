Пам'ятник Леніну в Києві повалили за допомогою металевого тросу (відео)

Як повідомили УНІАН очевидці події, молодики накинули трос на шию монумента, прив'язали кінець тросу до дерева, а потім, повиснувши на ньому, скинули та почали трощити металевими предметами.

Інші очевидці стверджують, що відбиту від пам'ятника голову принесли на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.