Пам'ятник Леніну в Києві повалили за допомогою металевого тросу (відео)
18:55, 08 грудня 2013Політика
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Пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка у Києві група молодиків повалила за допомогою металевого тросу.
Леніна на Бесарабці більше нема, фото Фейсбук
Як повідомили УНІАН очевидці події, молодики накинули трос на шию монумента, прив'язали кінець тросу до дерева, а потім, повиснувши на ньому, скинули та почали трощити металевими предметами.
Інші очевидці стверджують, що відбиту від пам'ятника голову принесли на Майдан Незалежності.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.
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