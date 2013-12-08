На Бесарабці зруйнували пам'ятник Леніну (фото)

Під знесеним пам'ятником молодики скандують "Свобода прийде порядок наведе".

Як передає кореспондент УНІАН, окремі представники цього угруповання тримали прапори партії “Свобода”. Молодики запалюють фаєри та кидають димові шашки.

До місця події підтягується міліція.

Як передає кореспондент УНІАН, через кілька хвилин після прес-конференції лідера Партії «УДАР» Віталія Кличка у Штабі національного спротиву на монітори, де наживо транслюють події, що відбуваються на столичному Майдані, а також в інших місцях у центрі Києві, де збираються мітингувальники, показали відео, як було повалено пам`ятник Леніну.