Парубій закликав мітингувальників підсилити присутність активістів на «блок-постах»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні увечері з трибуни на центральній площі столиці.

Зокрема, звертаючись до мітингувальників, Парубій закликав їх збільшити присутність людей на «дальніх рубежах» заблокованих транспортних під’їздів до адмінбудівель з боку вулиць Інститутської та Лютеранської.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.

Після цього перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов закликає мітингувальників розбити намети в урядовому кварталі.