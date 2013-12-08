Учасники Євромайдану зводять барикади та встановлюють намети поблизу АП

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент безпосередньо біля вулиці Банкової вже встановлено 3 великих намети.

Там проходить мітинг, виступають народні депутати від “Свободи”. Також забарикадовано всі вулиці, що сполучаються з Лютеранською. Вони заблоковані сміттєвими баками, декоративними квітковими клумбами, лавочками, а також дошками, металевими прутами та іншими предметами.

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Вулицю Банкову з боку Лютеранської охороняють кілька кордонів міліціонерів у шоломах та з протигазами. Також вулиця Богомольця на розі з Шовковичною заблокована барикадами з колючим дротом зверху. Там також встановлюють намети.

Всі під`їзди на територію Адміністрації Президента заблоковані міліцейськими автобусами, які стоять з працюючими двигунами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.

Після цього перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов закликає мітингувальників розбити намети в урядовому кварталі.