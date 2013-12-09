Активісти знову заблокували автобуси "Беркуту", які прорвали оточення у Василькові

Активістам вдалося заблокувати автобуси із спецпризначенцями МВС, які прорвалися крізь кордон людей у Василькові і вирушили до Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з посиланням на народного депутата від партії Юрія Бублика.

Зокрема, як розповів Бублик, із самої військової частини у Василькові таки прорвалися кілька автобусів зі спецназом, проте їх було заблоковано на одному з місцевих мостів.

«З’явилася інформація, що буцімто спецназ, який блокують у Василькові, має замінити спецпризначенців, що зараз перебувають у Києві. Проте люди, які блокують виїзд, наголосили, що не випускатимуть ніяких автобусів. Та попри це, кільком автобусам все ж вдалося прорватися з училища, але станом на 10:26 жоден автобус не виїхав із Василькова. Активісти заблокували їх на одному з місцевих мостів», – зазначив народний депутат.

Сьогодні, 9 грудня, колона спецпризначенців МВС, яка кілька днів перебувала на території військової частини у місті Васильків, виїхала за територію частини та рушила до Києва.

За словами активістів, які з 4 грудня пікетували виїзди з військової частини, аби завадити спецпризначенцям дістатися столиці, транспорт зі спецпризначенцями «прорвався» через кордон мітингувальників. У колоні - десятки автобусів, вантажівки, у яких перебувають спецпризначенці МВС.

Водночас, як підкреслили активісти, люди на власному транспорті як можуть перешкоджають руху колони в напрямку Києва.