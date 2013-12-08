У заблокованій військовій частині у Василькові прогрівають мотори, поряд з'явилися "тітушки" - активіст
У військовій частині Василькова, де вже кілька днів перебувають спецпризначенці МВС, спостерігається очевидне пожвавлення і підготовка до виїзду транспорту
Про це УНІАН повідомив один із активістів, які вже кілька діб пікетують військову частину, щоб не допустити виїзду спецпризначенців до Києва.
За словами співрозмовника агентства, службовці вже сидять у машинах, машини «прогріваються».
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Також за його словами, біля частини з’явилися невідомі, яких пікетувальники ідентифікували як «тітушки».
Як повідомлялося, блокування військової частини у Василькові під Києвом триває з вечора 4 грудня. Півтора десятки автомобілів активістів заблокували ворота частини.
Про те, що у військову частину заїхали автобуси зі спецназом, розповіли самі військовослужбовці. Активісти самоорганізувалися через соціальні мережі й заблокували виїзд.