У заблокованій військовій частині у Василькові прогрівають мотори, поряд з'явилися "тітушки" - активіст

Про це УНІАН повідомив один із активістів, які вже кілька діб пікетують військову частину, щоб не допустити виїзду спецпризначенців до Києва.

За словами співрозмовника агентства, службовці вже сидять у машинах, машини «прогріваються».

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Також за його словами, біля частини з’явилися невідомі, яких пікетувальники ідентифікували як «тітушки».

Як повідомлялося, блокування військової частини у Василькові під Києвом триває з вечора 4 грудня. Півтора десятки автомобілів активістів заблокували ворота частини.

Про те, що у військову частину заїхали автобуси зі спецназом, розповіли самі військовослужбовці. Активісти самоорганізувалися через соціальні мережі й заблокували виїзд.