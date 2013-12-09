Близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли у бік Кабміну
14:01, 09 грудня 2013Політика
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У центрі Києва, з вулиці Трьохсвятительської, близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського
Правоохоронці попрямували до Кабміну
У центрі Києва, з вулиці Трьохсвятительської, близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли Європейську площу близько 13.35.
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Наразі правоохоронці трьома шеренгами перекрили проїзд на вул. Грушевського. Перед ними стоять близько 20 мітингувальників.
Нагадаємо, 8 грудня мітингувальники звели барикади біля Будинку уряди, сьогодні вранці їх там було близько 300 осіб.
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