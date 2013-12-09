Близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли у бік Кабміну

У центрі Києва, з вулиці Трьохсвятительської, близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли Європейську площу близько 13.35.

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Наразі правоохоронці трьома шеренгами перекрили проїзд на вул. Грушевського. Перед ними стоять близько 20 мітингувальників.

Нагадаємо, 8 грудня мітингувальники звели барикади біля Будинку уряди, сьогодні вранці їх там було близько 300 осіб.