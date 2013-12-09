Дві шеренги "Беркута" перегородили Хрещатик (фото)

Загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва – Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» у повному екіпіруванні в шоломах і з щитами вишикувався в дві шеренги.

Відразу за ними стоять кілька автобусів.

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Рух з боку Хрещатику на вулицю Богдана Хмельницького ще є, але дуже сповільнився.

З появою «беркута» на цій ділянці відразу збільшилася і кількість мирних громадян.