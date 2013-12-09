Дві шеренги "Беркута" перегородили Хрещатик (фото)
13:37, 09 грудня 2013Політика
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Загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва
Шеренга Беркута
Загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва – Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» у повному екіпіруванні в шоломах і з щитами вишикувався в дві шеренги.
Відразу за ними стоять кілька автобусів.
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Рух з боку Хрещатику на вулицю Богдана Хмельницького ще є, але дуже сповільнився.
З появою «беркута» на цій ділянці відразу збільшилася і кількість мирних громадян.
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