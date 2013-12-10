МВФ заявив про готовність допомогти Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Лагард заявила на засіданні соціального й економічного комітету ЄС, відповідаючи на запитання, коли МВФ може надати Україні кредит у розмірі 15 млрд доларів?

“Чи можемо допомогти Україні? Ми перебуваємо в діалозі з Україною, то більш активному, то менш активному, останні пару років. Ми хочемо допомогти Україні, якщо Україна нас потребує, якщо Україна хоче допомогти власній економіці рухатись у правильному напрямку”, - сказала Лагард.

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“Є реформи, які мають бути проведені. Зокрема це стосується ціни на енергоносії та реформу монетарної системи, які, на наш погляд, є незамінним механізмом і які український уряд та український народ мають здолати з тим, щоб поновити стабільну ситуацію”, - додала глава МВФ.

Вона додала, що “важкі переговори” з Україною тривають.

“МВФ готовий допомогти у будь-який момент, якщо українська влада рухатиметься в напрямку реформ. Але ми, напевно, хочемо допомогти Україні”, - сказала голова фонду.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці будуть продовжені.

21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що одержав лист від МВФ, в якому окреслено умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на наявному рівні; істотне скорочення витрат на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства та інших галузей й інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.

У інтерв'ю журналістам українських телеканалів Президент України Віктор Янукович відзначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення є неприйнятними.

2 грудня Азаров заявив, що Україна готова продовжити переговори з МВФ після пом'якшення умов надання кредиту.

8 грудня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявив, що МВФ пішов назустріч Україні в питанні формування тарифної політики, і реальний прогрес у переговорах з надання кредиту можна чекати впродовж найближчого тижня-двох.

Сьогодні, 10 грудня, Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, проте лише у разі, якщо МВФ погодиться на перегляд умов його надання.

Нагадаємо, відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансовій допомоги в обсязі 610 млн євро.