МВФ заявив про готовність допомогти Україні
Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зауважила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Лагард заявила на засіданні соціального й економічного комітету ЄС, відповідаючи на запитання, коли МВФ може надати Україні кредит у розмірі 15 млрд доларів?
“Чи можемо допомогти Україні? Ми перебуваємо в діалозі з Україною, то більш активному, то менш активному, останні пару років. Ми хочемо допомогти Україні, якщо Україна нас потребує, якщо Україна хоче допомогти власній економіці рухатись у правильному напрямку”, - сказала Лагард.
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“Є реформи, які мають бути проведені. Зокрема це стосується ціни на енергоносії та реформу монетарної системи, які, на наш погляд, є незамінним механізмом і які український уряд та український народ мають здолати з тим, щоб поновити стабільну ситуацію”, - додала глава МВФ.
Вона додала, що “важкі переговори” з Україною тривають.
“МВФ готовий допомогти у будь-який момент, якщо українська влада рухатиметься в напрямку реформ. Але ми, напевно, хочемо допомогти Україні”, - сказала голова фонду.
Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.
З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці будуть продовжені.
21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що одержав лист від МВФ, в якому окреслено умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на наявному рівні; істотне скорочення витрат на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства та інших галузей й інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.
У інтерв'ю журналістам українських телеканалів Президент України Віктор Янукович відзначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення є неприйнятними.
2 грудня Азаров заявив, що Україна готова продовжити переговори з МВФ після пом'якшення умов надання кредиту.
8 грудня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявив, що МВФ пішов назустріч Україні в питанні формування тарифної політики, і реальний прогрес у переговорах з надання кредиту можна чекати впродовж найближчого тижня-двох.
Сьогодні, 10 грудня, Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, проте лише у разі, якщо МВФ погодиться на перегляд умов його надання.
Нагадаємо, відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансовій допомоги в обсязі 610 млн євро.