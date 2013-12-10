Україна готова відновити переговори з МВФ на прийнятних умовах - Янукович

Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з трьома колишніми президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком, запис якої транслював Перший національний телеканал.

“Вчора у мене була розмова з віце-президентом США Байденом, який мені сказав, що майже вирішено питання з кредитом МВФ. Але я сказав: якщо будуть такі умови, які нам пропонуються, – заморозити зарплати, пенсії, підвищити ціни на газ, – нам такі кредити не потрібні. Не потрібні нам такі кредити. Ми, безумовно, зараз відновимо переговори (з МВФ – УНІАН), і якщо будуть умови для нас відповідні, ми підемо цим шляхом”, - сказав Президент.

При цьому він наголосив, що Україна розраховує на власні сили і бачить, як підвищити рівень економіки, зберегти динаміку зростання зарплат і пенсій.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці будуть продовжені.

21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що одержав лист від МВФ, в якому окреслено умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на наявному рівні; істотне скорочення витрат на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства та інших галузей й інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.

У інтерв'ю журналістам українських телеканалів Президент України Віктор Янукович відзначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення неприйнятні.

2 грудня Азаров заявив, що Україна готова продовжити переговори з МВФ після пом'якшення умов надання кредиту.

8 грудня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявив, що МВФ пішов назустріч Україні в питанні формування тарифної політики, і реальний прогрес у переговорах з надання кредиту можна чекати впродовж найближчого тижня-двох.

Нагадаємо, відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансовій допомоги в обсягу 610 млн. євро.