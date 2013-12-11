У МВС заявили, що учасники акцій на Майдані маніпулюють громадською думкою

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «у мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що нібито у спецавтомобілях «автозак» працівники міліції вчинили побиття людей похилого віку, затриманих під час протистоянь на Майдані Незалежності в Києві.

МВС заявляє, що ці повідомлення не відповідають дійсності і є нічим іншим, як спробою окремих політиків маніпулювати суспільною думкою».

При цьому Міністерство внутрішніх справ закликає громадян не піддаватися на провокації і заявляє: «Протиправні дії по відношенню до правоохоронців будуть кваліфіковані як організація масових заворушень».

У повідомленні підкреслюється, що «міліція наразі не застосовує до мітингувальників сльозогінного газу та спецзасобів. Проте у МВС запевняють, що адекватно реагуватимуть на правопорушення у межах повноважень, наданих Законом України «Про міліцію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько години ночі кілька тисяч спецназівців оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

Представники міжнародної спільноти засудили сьогоднішню спробу розгону Євромайдану.

Голова МЗС Швеці Карл Більдт написав у Твіттері, що з занепокоєнням слідкує за подіями, які відбуваються зараз на Майдані Незалежності. ”Ми слідкуємо за подіями на Майдані в даний момент з глибоким занепокоєнням”, - написав Більдт. ”Репресії – це не шлях вперед для України – має бути реформа”, - наголосив він.

У свою чергу Посол США Джеффрі Пайєтт написав, що ”опозиція демонструє стриманість Ганді. Церковні дзвони дзвонять”.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс: ”Беркут виштовхує мирних демонстрантів з Євромайдану. Використано сльозогінний газ. Це доказ того, як уряд готовий до діалогу. Плачевно”.

Депутат Європарламенту, екс-прем`єр Бельгії Гі Верхофстадт: ”Насильство в Києві має бути припинено негайно! Кетрін Ештон повинна повернутися на Євромайдан для захисту протестувальників. Ми з Україною”.

Нагадаємо, Ештон 10-11 грудня перебуває в Києві. Після початку штурму Євромайдану вона наголосила: ”Я з сумом спостерігаю за тим, як міліція застосовує силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва. Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування з суспільством за допомогою міліці. Діалог з політичними силами та суспільством і використання аргументів - це завжди краще, ніж аргумент сили”.