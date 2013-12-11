США висловили огиду щодо рішення влади штурмувати Майдан
05:53, 11 грудня 2013Політика
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США висловили огиду з приводу рішення влада застосувати силу до мирного протесту у Києві вночі з вівторка на середу.
Таку заяву держсекретаря США Керрі поширив офіс його речника.
США висловлюють глибоку огиду щодо рішення української влади надати перевагу Беркуту, бульдозерам, кийкам, а не поважати демократичні права та людську гідність у відповідь на мирний протест застосувати.
"Така відповідь не є прийнятною і не личить демократії", - сказано в заяві, повідомляє Українська правда.
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