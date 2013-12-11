США висловили огиду щодо рішення влади штурмувати Майдан

Таку заяву держсекретаря США Керрі поширив офіс його речника.

США висловлюють глибоку огиду щодо рішення української влади надати перевагу Беркуту, бульдозерам, кийкам, а не поважати демократичні права та людську гідність у відповідь на мирний протест застосувати.

"Така відповідь не є прийнятною і не личить демократії", - сказано в заяві, повідомляє Українська правда.