В АП сподіваються, що сьогодні можуть початися переговори про Асоціацію з ЄС (оновлено)

В Адміністрації Президента сподіваються, що українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим сьогодні відправиться до Брюсселя для проведення переговорів із питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

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«Сподіваюся», - сказала Акімова, відповідаючи на запитання, чи як і раніше планується, що делегація на чолі з Арбузовим сьогодні відправиться на переговори до Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч спецпризначенців оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває й досі.

Представники міжнародного співтовариства засудили сьогоднішню спробу розгону Євромайдану.