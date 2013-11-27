Ющенко вважає, що ЄС обрав неправильну стратегію, а Росія хоче колонізувати Україну

Про це він сказав в інтерв'ю Die Welt, переклад якого наводить Инопресса.

«Останніми роками стратегія Євросоюзу грішила помилками. Вона була зосереджена на деталях, їй не вистачало кругозору. Брюссель висунув безліч вимог, які, безумовно, теж були правильні. За останні півроку Україна затвердила 35 нових, часто хворобливих законів. Левова частка реформаторських ініціатив була відхилена. Окремі аспекти, зокрема питання Тимошенко, що надзвичайно політизується, були виведені на перший план. ЄС наперед в ультимативній формі сформулював проблему, яку можна було вирішити в результаті нашого зближення. У результаті, у нас слабшала віра у те, що двері до ЄС для нас дійсно відкриті», - вважає Ющенко.

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При цьому Ющенку сказав, що "тримає пальці схрещеними" за свою колишню колегу Тимошенко: «Ця ситуація має бути вирішена в політико-правовому полі. Але в країні, де політичні сили не мають один до одного ані найменшої довіри, це складно. Отже, нам треба було б зараз, як і під час революції 2004 року, влаштувати круглий стіл за участю посередників, з представниками ЄС. Можливо, посередники могли б дати певні гарантії».

Запрошення України до Митного союзу на чолі з Росією, з погляду екс-президента, є не що інше, як "пропозиція визнати себе колонією". "Росія говорить: ми вас приймаємо такими, які ви є, ніяких вимог, ніяких законопроектів. Тільки віддайте нам свою свободу волі. Все відбувається дуже швидко, без важко здійснюваних умов. Винагорода за таку політику теж передбачена - це запрошення в рабство", - вважає Ющенко.

Політику Президента України Віктора Януковича, спрямовану на зниження обсягів імпорту газу з Росії, Ющенко визнав успішною, проте додав: "Замість того, щоб сісти за стіл переговорів, Київ визнав злочинний газовий договір 2009 року. Через це ми платимо найвищу в Європі ціну за газ і, з іншого боку, одержуємо за транзит до 3-4 разів менше, ніж інші країни. А за недобір російського газу вже набігло штрафів на 19 млрд доларів. Цей газовий договір нас паралізує. Потім, у 2010 році Янукович уклав з Росією у Харкові ще один великий договір. Ці два договори - найбільші політичні помилки останніх років".

Ющенко в цілому не задоволений не лише нинішньою українською владою, а й опозицією, відзначає видання. "В певному розумінні всі вони обмежуються боротьбою за владу. Нашій державі потрібний діалог. Потрібно вчитися розмовляти один з одним без ультиматумів", - вважає він.