"Беркут" знову почав штурм КМДА і застосував сльозогінний газ (оновлено)

Бійці спецпідрозділів «Беркут» почали масово застосовувати сльозогінний газ біля будівлі Київської мерії, що було сприйняте протестувальниками як нова спроба штурму.

Як передає кореспондент УНІАН, після кількох хвилин запеклого протистояння три автобуси, заповненого бійцями спецпідрозділів, що стояли на підході до будівлі, почали висуватися по Хрещатику вбік, протилежний Майдану Незалежності.

Протестувальники кричать “Банду геть!”.

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В даний час кияни масово прибувають до будівлі Київської міської державної адміністрації з боку вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА і здійснили спробу штурму.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА.

МВС називає штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.