Мітингувальники заблокували "Беркут" в автобусах біля КМДА, з будівлі кинули димову шашку
Мітингувальники заблокували бійців «Беркута» в автобусах біля Київської міської державної адміністрації
Мітингувальники заблокували бійців «Беркута» в автобусах біля Київської міської державної адміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, водночас з вікон другого поверху мерії на автобуси “беркутівців” кинули декілька петард та димову шашку.
Мітингувальники на вулиці почали кричати, що це провокації.
Згодом хтось загасив шашку із вогнегасника.
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Як повідомлялося, сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА.
Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА, вхід до якої заблоковано трьома автобусами “беркутівців”.
Поки що спецпризначенці відступили.
Тим часом мітингувальники не пропустили ще два автобуси “Беркута”, які прямували до будівлі КМДА.