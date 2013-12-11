Мітингувальники заблокували "Беркут" в автобусах біля КМДА, з будівлі кинули димову шашку

10:19, 11 грудня 2013
Політика
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Мітингувальники заблокували бійців «Беркута» в автобусах біля Київської міської державної адміністрації

Мітингувальники заблокували бійців «Беркута» в автобусах біля Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас з вікон другого поверху мерії на автобуси “беркутівців” кинули декілька петард та димову шашку.

Мітингувальники на вулиці почали кричати, що це провокації.

Згодом хтось загасив шашку із вогнегасника.

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Як повідомлялося, сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА, вхід до якої заблоковано трьома автобусами “беркутівців”.

Поки що спецпризначенці відступили.

Тим часом мітингувальники не пропустили ще два автобуси “Беркута”, які прямували до будівлі КМДА.

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