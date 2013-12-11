За медичною допомогою від часу розгону Євромайдану звернулися 476 осіб - МОЗ

За медичною допомогою за період з 30 листопада і до сьогодні звернулися 476 учасників масових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова під час брифінгу в Кабміні.

«За медичною допомогою за період з 30 листопада звернулися 476 учасників масових заходів», - сказала міністр.

За її словами, всі звернення були пов`язані у зв`язку з участю в масових заходах 30 листопада і 1 грудня.

Читайте також: З Будинку профспілок виносять поранених (фото)

«На сьогоднішній день госпіталізовані й перебувають на лікуванні 84 співробітники правоохоронних органів. Велика частина їх лікуються в госпіталі МВС, у відділеннях головного управління МВС м. Києва, 4 – у загальних закладах охорони здоров`я. Що стосується інших громадян - госпіталізовані й перебувають на стаціонарному лікуванні 53 людини (учасники протесту – УНІАН)», - повідомила Богатирьова.

Крім того, за її словами, є звернення учасників протестів на Майдані до органів охорони здоров`я у зв`язку з «алкогольним сп`янінням, обмороженням ступнів».

«Є кілька людей, які хворі на цукровий діабет і не вчасно прийняли ліки… є люди з гіпертонічною хворобою. Звернень з силовими побоями, як це було в попередні дні, немає», - сказала міністр.