З Будинку профспілок виносять поранених (фото)

У соціальних мережах пишуть, що із штовханини під Будинком профспілок лікарі виносять постраждалих. Зараз їх є зовсім небагато, повідомляє ТСН.

Люди у тисняві отримали легкі забої, переломи кінцівок та наковталися диму. Наразі інформація про те, що під час штурму барикад Євромайдану був застосований сльозоточивий газ, але медики "штабу революції" просять киян привозити для потерпілих молоко та лимони.

Нагадаємо, що під ранок атаку "Беркуту" біля Будинку профспілок зупинили.