З Будинку профспілок виносять поранених (фото)
06:57, 11 грудня 2013Політика
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Із Будинку профспілок лікарі виносять постраждалих
Будинок профспілок / Фото : facebook.com
У соціальних мережах пишуть, що із штовханини під Будинком профспілок лікарі виносять постраждалих. Зараз їх є зовсім небагато, повідомляє ТСН.
Будинок профспілок / Фото : facebook.com
Люди у тисняві отримали легкі забої, переломи кінцівок та наковталися диму. Наразі інформація про те, що під час штурму барикад Євромайдану був застосований сльозоточивий газ, але медики "штабу революції" просять киян привозити для потерпілих молоко та лимони.
Будинок профспілок / Фото : facebook.com
Нагадаємо, що під ранок атаку "Беркуту" біля Будинку профспілок зупинили.
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