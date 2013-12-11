У Тернополі всі водії сигналять на знак протесту, а депутати їдуть до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі міста стоїть шалений гул, оскільки клаксонять усі водії, які їдуть містом.

Водночас Штаб національного порятунку поширює у місті листівки, в яких закликає тернополян приходити з теплим одягом та документами на Театральний майдан, звідки іде відправка автобусів на Київ.

«Влада почала війну проти власного народу. В Україні – надзвичайна ситуація! Розпочинається мобілізація», – написано в листівках.

Подекуди люди, які вирушають до столиці, окрім теплих речей беруть з собою і каски. Також до Києва вирушили депутати міської ради.

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«У зв’язку з тим, що більшість депутатів міськради їдуть у Київ відстоювати права, гідність та майбутнє кожного українця, сьогодні на позачерговій сесії ми ще прийняли рішення внести зміни до бюджету міста. Ймовірно до кінця року більше сесій не відбудеться», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Як повідомили у прес-службі мерії, також працівники міської ради прийняли рішення половину своєї зарплати скерувати на потреби Євромайдану.