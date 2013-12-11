Луцький Євромайдан переїжджає у Київ
08:51, 11 грудня 2013Політика
1951 0
У Луцьку оголосили загальну мобілізацію активістів для підтримки Євромайдану у Києві.
У Координаційній Раді готують списки небайдужих громадян
Про це вирішили вранці 11 грудня у Координаційній раді Луцького Євромайдану, повідомляє ЗІК.
Як тільки у соцмережах з'явилась інформація про зачистку Євромайдану у Києві на Театральний майдан Луцька почали стягуватися активісти.
Наразі у Координаційній Раді готують списки небайдужих громадян, які сьогодні рушатимуть до Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter