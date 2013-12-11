Луцький Євромайдан переїжджає у Київ

08:51, 11 грудня 2013
Політика
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У Луцьку оголосили загальну мобілізацію активістів для підтримки Євромайдану у Києві.

У Координаційній Раді готують списки небайдужих громадян

Про це вирішили вранці 11 грудня у Координаційній раді Луцького Євромайдану, повідомляє ЗІК.

Як тільки у соцмережах з'явилась інформація про зачистку Євромайдану у Києві на Театральний майдан Луцька почали стягуватися активісти.

Наразі у Координаційній Раді готують списки небайдужих громадян, які сьогодні рушатимуть до Києва.

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