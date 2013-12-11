У Брюсселі не планують на сьогодні жодних переговорів щодо Угоди з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам на брифінгу речник Європейської комісії Олів'є Баї.

Він додав, що Євросоюз не планує втягуватись "у гру цифр" щодо можливої компенсації Україні в разі імплементації Угоди про асоціацію.

"Жодних переговорів не передбачено. Всі переговори наразі відбуваються у Києві, де перебуває Верховний представник ЄС Кетрін Ештон. Я не можу підтвердити вам інформації про переговори тут у Брюсселі", - сказав Баї.

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"В будь-якому разі ми не будемо обговорювати цифри. Ми не збираємося грати в гру з цифрами. Майбутнє України не виставляється на тендер, коли той, хто заплатить вищу ціну, отримує Україну як приз", - підкреслив речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, раніше український уряд говорив, що потребує від ЄС суми у 20 млрд євро в якості компенсації можливих втрат при підписанні Угоди про асоціацію із зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Вчора, 10 грудня, Президент України Віктор Янукович заявляв, що Україна 11 грудня має намір почати переговори в Брюсселі з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.