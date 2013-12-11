Ештон: Владі не потрібно було діяти вночі, щоб розпочати діалог з людьми

Про це йдеться у її заяві, яку поширило предстваництво ЄС в Україні.

"Я все ще в Києві. Я була серед вас на Майдані ввечері й мене вразила рішучість українців, які виступали за європейську перспективу країни", - зазначила Ештон.

"Нині, кілька годин потому, я з сумом спостерігаю за тим, як міліція застосовує силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва", - зазначила вона ,повідомляє Українська правда.

"Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування з суспільством за допомогою міліції", - наголосила Ештон.

"Діалог з політичними силами та суспільством і використання аргументів - це завжди краще, ніж аргумент сили", - підкреслила вона.