Поет і видавець Іван Малкович назвав «кривавою увертюрою до Митного союзу» останні події на Майдані Незалежності.

Про це він сказав в ході круглого столу “План дій для країни”, організованого Телевізійною службою новин та інформаційним агентством УНІАН. Малкович узяв участь у круглому столі за допомогою інтернет-зв`язку.

«Ця кривава увертюра, яка розігралася 30-го листопада і 1 грудня, вона триває ця кривава увертюра до Митного союзу», - сказав Малкович і висловив сподівання «на масу людей».

Крім того, він відзначив, що суспільство має вирівнюватися, і не можна утворювати прірву між студентами, які брали участь у мітингах, та іншими молодими людьми, яких ідентифікують як «тітушок».

«Замість того, щоб робити все так, щоб ті діти, які не мають таких знань, моральної такої стійкості, гідності, (потрібно — УНІАН) щоб вони тяглися до тих дітей, до студентів, щоб суспільство вирівнювалося», - сказав він.

У свою чергу, генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко висловив думку, що обидві сторони мають зараз зупинитися. «Щоб спецпідрозділи не рухалися по місту, бажано, узагалі, а протестувальники не захоплювали нових приміщень. Це треба добитися у найближчу добу чи дві», - сказав він.

Після такого «перемир`я», вважає Мартиненко, потрібно, щоб влада зрозуміла, що у неї є і «інша сторона, з якою вона має говорити», і потрібно шукати компроміс.