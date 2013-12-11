Дивіться на УНІАН онлайн-трансляцію круглого столу "План дій для країни"

Інформаційне агентство УНІАН разом з Телевізійною службою новин проводять круглий стіл "План дій для країни". У результаті народного голосування, в якому взяли участь майже мільйон українців, ТСН та УНІАН запросили найбільш шанованих представників України для пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалася в державі.

Трансляцію круглого столу "План дій для країни" також можна подивитися на телеканалі УНІАН ТВ.