Домашній арешт і штраф: двох затриманих за події під АП 1 грудня випустили з-під варти

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

"Суд визнав його винним в активній участі в масових заворушеннях і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (850 грн) і відпустив підсудного з-під варти в залі суду", - повідомили в прокуратурі. Йдеться про підозрюваного Юрія Болотова.

На тему: Міліція вибиває свідчення з хлопців, яких підозрюють у провокаціях під АП – захисник (відео)

Болотова було затримано, а потім заарештовано за підозрою в причетності до подій на вулиці Банковій. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість підписання угоди про визнання провини, що, згодом може пом'якшити долю підозрюваного.

Також сьогодні апеляційний суд Києва звільнив заарештованого активіста Євромайдану Миколу Лазаревського, замінивши йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні в Апеляційному суді Києва.

Під домашнім арештом він перебуватиме до 30 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені.

Він повідомив, що напередодні мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою і попросив його, щоб у випадках, «де немає грубих правопорушень», звільнити затриманих.

У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку в Києві на вулиці 1 грудня вийшли понад 500 тис. осіб.

Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно.

Згодом міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував цих 9 осіб. Рішення винесено за ст. 294 Кримінального кодексу (масові заворушення).

4 грудня родичі затриманих повідомили, що їхні близькі були мирними учасниками мітингу, не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу “Беркут”.