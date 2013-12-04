Міліція вибиває свідчення з хлопців, яких підозрюють у провокаціях під АП – захисник (відео)

Їм інкримінують організацію та участь у масових безладах на Банковій. Згідно з повідомленням прокурорів, усі затримані діяли спільно у складі від 300 до 500 осіб, що завдали побоїв 70 працівникам міліції.

На тему: Суд на 2 місяці заарештував всіх дев'ятьох учасників заворушень біля АП

В той час, як таке твердження має розбіжності з даними медиків. Захисники підозрюваних стверджують: справи «шиють» невинним, із них вибивають свідчення, не дотримуючись їхнього права на захист, повідомляє Радіо Свобода.

39-літній продюсер, екс-директор гурту «Океан Ельзи» Юрій Болотов – батько двох дітей, який до політики жодного відношення не має. До вулиці Банкової 1 грудня він прийшов з майдану Незалежності подивитись, що там відбувається. Натомість його побив «Беркут» і тепер йому інкримінують порушення ст.294 Кримінального кодексу України – організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель.

Адвокат Юрія Болотова Сергій Скуратівський розповів Радіо Свобода, що протягом доби не зміг реалізувати законного права на побачення зі своїм клієнтом, від нього ухилявся слідчий, він не міг навіть з’ясувати місця перебування свого підзахисного. Крім того, підтвердив адвокат, минулої доби з Юрія Болотова буквально вибивали свідчення.

«Як зараз з’ясувалося, поки ми боролися, щоб нас допустили, слідчі вибивали необхідні свідчення і самі складали документи для суду. Ті факти, які всі бачили в інтернеті, це лише один із фактів. До того часу, поки їх привезли, таку роботу з ними проводили не раз. Все це було в принизливій формі. Особи лежали. Як мені розповів мій клієнт, він знаходився на бетонній підлозі в приміщенні, де не було обігріву. Час від часу його продовжували бити», – каже захисник.

Загалом серед затриманих за участь у провокації на Банковій 1 грудня дев’ять осіб: Сергій Нужненко, Єгор Тревір, Владислав Загородній, інженер-проектувальник Олександр Остащенко, безробітний Ярослав Притуленко, архітектор Микола Лазаровський, журналіст із Дніпропетровська Валерій Гарагунц і вже згаданий Юрій Болотов. З самого ранку 3 грудня п’ятьох із них привезли з лікарні, де вони були у спецпалатах, які, умовно кажучи, орендує міліція.