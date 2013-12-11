У Черкасах міліція знесла намет Штабу національного спротиву Черкащини

Як передає кореспондент УНІАН, міліціонери чекали на демонтаж намету у двох автобусах.

За командою вони за хвилину колоною підбігли до намету і оточили його двома рядами. Під час знесення намету, працівники ДАІ перекрили всі під’їзди до мерії в центрі Черкас. Потім під’їхала вантажівка і, під прикриттям міліції, молоді люди у формі комунальників почали завантажувати у кузов намет та речі звідти. Захисники намету безуспішно намагалися забрати хоча б деякі свої речі. Намет Штабу національного спротиву Черкащини і всі речі мітингувальників вивезли вантажівкою з площі, що перед Черкаською міськрадою. У міліції заявляють, що вони лише виконували рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 6 грудня. Цим рішенням до 25 січня 2014 року заборонено пікетування, піша хода, демонстрації, збори та інші мирні зібрання на Соборній, «Дружбі народів», Театральній, Європейській площах Черкас та на площі біля Черкаської міськради та прилеглих до неї територіях.

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Ввечері, вже після знесення намету, на площі перед Черкаської мерією розпочався мітинг опозиції на підтримку Євромайману, на який зібралося більше 300 осіб. Священики УПЦ Київського Патріархату на площі перед мерією провели молебень за Україну. Вони звернулися до працівників міліції з проханням не виконувати злочинних наказів і не воювати з власним народом.

В той же час, управління міліції в Черкаській області сьогодні в черговий раз на своєму сайті закликало громадян не чинити протиправних дій під час проведення мирних зібрань громадян та не піддаватися на провокаційні заклики щодо силового захоплення державних будівель, споруд та перекриття руху.