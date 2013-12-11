У Черкасах з флагштока вкрали прапор ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, після встановлення прапора у сутичці з міліцією черкасці не поспішали розходитись, побоюючись, що правоохоронці можуть повернутись. Та вже через годину, коли люди пішли погрітися і перепочити, послабивши пильнування за прапором, двоє хлопців спортивної статури зірвали прапор ЄС з флагшток. Опозиція планує ввечері прикріпити ще один прапор ЄС на флагштоці біля мерії.

В той же час, обласний та міський осередки Комуністичної партії України розповсюдили заяву, в якій висловили своє обурення фактом незаконного встановлення біля будівлі Черкаської міськради іноземного символу – прапору Європейського Союзу. «Підняття прапору іншої держави над будівлею органу місцевого самоврядування є антизаконним, порушує законодавство України в частині використання державної символіки та регламент роботи виконавчого комітету Черкаської міськради», - наголошується у заяві КПУ.

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Також своє обурення висловив в.о. мера Черкас Віктор Білоусов.

Він назвав підняття прапору ЄС на щоглі перед будівлею мерії «правовим нігілізмом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби.

27 листопада прапор Євросоюзу підняли на щоглі на Театральній площі у Черкасах.