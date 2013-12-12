На Майдані - близько 5 тисяч мітингувальників, з'явилися нові барикади на Прорізній

Станом на 9.30 на Майдані Незалежності у Києві перебувають близько 5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники продовжують грітись біля металевих діжок з багаттям.

Також біля монументу Незалежності та на вулиці Хрещатик розміщено польові кухні.

З основної сцени виступають громадські діячі та лунають пісні українських виконавців.

На Євромайдані побільшала кількість наметів. Чотири армійські намети встановлено на Хрещатику, декілька наметів - біля вулиці Городецького та близько 10 біля монументу Незалежності.

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Також відновлено барикади на вулиці Богдана Хмельницького, на Хрещатику з боку Європейської площі. Ті барикади, які вчора вночі вистояли на вулиці Інститутській та біля Будинку профспілок, вже вдвічі вищі.

Крім того, споруджено нові барикади на вулиці Прорізній та з боку вулиці Лютеранської.

Біля КМДА продовжують перебувати декілька сотень осіб.

Біля Адміністрації Президента лишається кордон бійців внутрішніх військ.

На даний час ситуація в місцях, де перебувають учасники акції громадянського протесу, спокійна.