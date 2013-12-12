Мітингувальники на Євромайдані посилили барикади (фото)

Сьогоднішня ніч на столичному Майдані Незалежності пройшла без будь-яких ексцеців та сутичок.

Як передає корреспондент УНІАН, на відміну від вчорашньої ночі 11 грудня нікого із представників силових структур не спостерігалося. Протестувальники слухали виступи артистів, у тому числі Руслани, яка вже декілька ночей перебуває на Майдані, підтримуючи мітингувальників.

Також учасники акції протесту займалиися облаштуванням побуту, який вчора вночі порушили співробітники міліції.

Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 1 тисячі осіб.

Також мітингувальники посилили барикади навколо площі.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 грудня, близько першої години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм.

Водночас, зі сцени Євромайдану зачитали закон України, яким забороняється виконання рішень суду після 22.00. Зокрема, за законом, виконання судових рішень заборонено в нічний час, якщо воно не почалося до 22.00 і не пов'язано із загрозою для здоров'я і життя інших людей.

Нагадаємо, судовий виконавець зачитала постанову Печерського райсуду про вживання заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів вчора, 11 грудня, близько 1.00 ночі.

Лідери європейських країн засудили силовий розгін Євромайдану, а США висловили «свою відразу щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів і кийків, а не повагою до демократичних прав і людської гідності».