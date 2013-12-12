У метро шукають машиніста, який закликав пасажирів вийти на мітинг

Керівництво київського метрополітену перевіряє інформацію з соцмереж про те, що один з їхніх машиністів закликав пасажирів вийти на станції Театральній, щоб приєднатися до мітингу.

В інтернеті поширилася чутка, що машиніста вже знайшли і зняли з рейсу. За словами начальника прес-служби метрополітену Наталії Шумак, вчора жодної людини від рейсів не усували.

"Поки що ми не змогли знайти підтвердження, що це було насправді. І вже тим більше, знайти цього машиніста, - розповіла вона "Комсомольській правді в Україні". - Але ми продовжуємо перевіряти".

Знайти його буде складно. Кожен день на роботу в метро виходять близько 440 машиністів. Щоб визначити, хто говорив з пасажирами, треба знати точний час і місце, зіставити це з графіком руху поїздів. Тому в метро чекають додаткової інформації від пасажирів або ж особистого зізнання машиніста.

Але навіть якщо повідомлення підтвердиться, звільняти його не планують. Наталя Шумак каже, що кожен з машиністів - дуже цінний кадр, в якого вкладено багато сил і коштів.

"Його можна звинуватити лише в порушенні регламенту - кожен випадок екстреного зв'язку з пасажирами чітко прописаний. Є заготовлені фрази, які потрібно говорити, - розповідає Наталя Шумак. - Якщо хтось дійсно переконував людей вийти на мітинг, то це порушення регламенту. У такому випадку піднімають особиста справа і дивляться на історію, розбираються. Ми занадто дорожимо нашими машиністами, щоб відразу готувати наказ про звільнення".