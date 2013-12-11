Машиніст Червоної лінії столичного метро закликав вийти на Майдан

До ситуації, яка з кожною годиною набирає нових обертів на Євромайдані, не лишається байдужим жоден українець.

Так, машиніст потягу київського метрополітену сьогодні закликав усіх не байдужих вийти на станції "Театральній" і підтримати людей на Майдані, пише ТСН.

За словами киянки Олі, яка в цей час їхала в вагоні, машиніст розповів через радіозв'язок про нічні події і попросив приєднатися до революції.

"Один з героїв сьогоднішнього дня для мене - це машиніст на червоній лінії метро, який, поки поїзд їхав з "Хрещатику" до "Театральної", розповідав людям про те, що сьогодні вночі відбувалось на Майдані, та закликав усіх, хто може, виходити на "Театральній" та йти підтримувати наш народ", - написала вражена дівчина на власній сторінці у соцмережі.