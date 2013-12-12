У Білому домі закликали українську владу "дослухатися до голосу народу"

Про це під час брифінгу для преси у Білому Домі сказав заступник прес-секретаря Джош Ернест, повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

“Реакція українського уряду на мирні протести протягом останніх двох тижнів була абсолютно неприйнятною і важко зрозуміти, чому вони вирішили йти проти власного народу, неодноразово застосовуючи силу, а не брати участь у реальному діалозі з опозицією. Права на мирний протест і зібрання повинні поважатися. Таке насильство, яке ми побачили на вулицях Києва, неприпустимо в демократичній державі”, - сказав він.

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За словами Ернеста, у Білому домі також дуже стурбовані достовірними повідомленнями про напади, вчинені службою безпеки на офіси опозиційних партій і офіси засобів масової інформації в останні кілька днів.

“Політичні репресії – це не той спосіб, яким треба відповідати на законні претензії українського народу. Віце-Президент США Байден закликав Президента Януковича в телефонній розмові цього понеділка уникати насильства і негайно вжити заходів щодо зниження напруги. Очевидно, що він цього не зробив. Саме зараз той момент для Президента Януковича, щоб задовольнити сподівання українського народу або розчарувати їх. Давно настав час для керівництва Україні прислухатися до голосів власного народу і відновити шлях просування до європейської інтеграції та економічного здоров'я .Справедливості ради треба зазначити, що лінії комунікації між нашою адміністрацією і керівництвом України залишаються відкритими”, - наголосив він.

Ернест також висловив сподівання, що український уряд обере шлях, який відображає волю українського народу і надає можливість для примирення і відновлення.

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту громадян тривають в Україні з 21 листопада, коли уряд Миколи Азарова вирішив призупинити процес євроасоціації України. Особливо вони посилилися після жорстокого розгону спецназом Євромайдану в ніч на 30 листопада.

У Києві 1 і 8 грудня пройшли мітинги, у яких взяли участь сотні тисяч громадян, на Майдані Незалежності було встановлене наметове містечко. У ніч на 11 грудня тисячі солдат спецназу і внутрішніх військ почали штурм барикад, встановлених навколо Майдану Незалежності. Однак Майдан встояв.