"Вишеградська четвірка" закликала українців утриматись від насильства

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві міністрів, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

"Ми рішуче повторюємо, що використання сили, особливо владою проти мирних демонстрантів, є неприпустимим, та ми закликаємо усі сторони утриматися від насильства", - йдеться у документі.

Керівники дипломатичних відомств також закликали українську владу провести розслідування і притягнути до відповідальності відповідальних за брутальне поводження з демонстрантами за європейську інтеграцію України та відпустити усіх затриманих.

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"Вишеградські країни переконані, що в інтересах як влади, так і опозиції - утримати стабільність та працювати задля якнайшвидшого мирного врегулювання кризи", - відзначили вони.

Міністри закликали владу, опозицію та представників неурядового сектора знайти компроміс через діалог, а Євросоюз - стати посередником у переговорах.

Вони заявили про підтримку зусиль Верховного комісара ЄС Кетрін Ештон, яка в Києві проводила переговори, спрямовані на вирішення конфлікту.

У заяві також підтверджується позиція, озвучувана європейськими чиновниками раніше про те, що Євросоюз і надалі готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною одразу, як українська влада буде готова до цього.