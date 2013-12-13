На Європейській площі Києва уночі комунальники раптово почали прибирати сніг

У Києві на Європейській площі біля "Українського дому" уночі працівники комунальних служб раптово розпочали прибирання снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, на площу підтягнуто понад десяток одиниць спеціальної техніки, у тому числі самоскиди, автозавантажувачі, грейдери.

Всі дії комунальників відбувалися під наглядом співробітників міліції.

На ранок на Європейську площу завезли металеві конструкції для монтування сцени.

Між тим на Майдані Незалежності триває акція протесту, в якій бере участь кілька тисяч осіб. Мітингувальники, як завжди в останні дні, здійснюють контроль за проходом людей до наметового містечка, щоб унеможливити потрапляння на його територію провокаторів та сумнівних осіб. Порушень громадського порядку немає.

Як повідомляли ЗМІ, 14-15 грудня представники провладних сил мають намір привезти до Києва із регіонів людей на підтримку дій чинного Президента та уряду.