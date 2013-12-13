Комунальники обгородили Український дім залізним парканом

Як передає кореспондент УНІАН, на площу підтягнуто понад десяток спеціальної техники, включаючи самоскиди, автозавантажувачи, грейдери.

Всі дії комунальників відбуваються за присутністю невеликої кількості співробітників міліції. Закінчивши прибирати комунальник огородили УКраїнський дім залізним парканом, який охороняє незначна кількість правоохоронців.

Між тим на Майдані Незалежності продовжується акція протесту, в якій бере участь кілька тисяч осіб. Мітингувальники, як завжди в останні дні, здійснюють котроль за проходом людей до наметого містечка, щоб унеможливити потрапляння на його територію провокаторів та сумнівних осіб. Порушень громадського порядку немає.

Як повідомляли ЗМІ, 14-15 грудня представники провладних сил мають намір привезти до Києва із регіонів людей на підтримку дій чинного Президента та уряду.