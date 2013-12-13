Яценюк наголошує, що 16-17 грудня стануть визначальними для країни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.

«Янукович їде 17 числа до Москви. Ми знаємо, з чим він їде. Він хоче продати Україну Росії. Тільки від нас залежить чи підпише він угоду з Митним Союзом чи ні», - сказав Яценюк.

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Також він звернувся до мітингувальників, зазначивши що «найтяжчими днями» стануть 16 та 17 грудня.

«Ми не повинні дати Януковичу жодного шансу на підписання угоди про вступ України і новий Рядянський Союз», - додав депутат.

Яценюк закликав мітингувальників гуртуватися і усвідомити відповідальність за майбутнє країни.