Яценюк наголошує, що 16-17 грудня стануть визначальними для країни
20:46, 13 грудня 2013Політика
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Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголошує, що 16-17 грудня стануть визначальними для країни.
Яценюк закликав мітингувальників гуртуватися
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.
«Янукович їде 17 числа до Москви. Ми знаємо, з чим він їде. Він хоче продати Україну Росії. Тільки від нас залежить чи підпише він угоду з Митним Союзом чи ні», - сказав Яценюк.
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Також він звернувся до мітингувальників, зазначивши що «найтяжчими днями» стануть 16 та 17 грудня.
«Ми не повинні дати Януковичу жодного шансу на підписання угоди про вступ України і новий Рядянський Союз», - додав депутат.
Яценюк закликав мітингувальників гуртуватися і усвідомити відповідальність за майбутнє країни.
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