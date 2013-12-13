Опозиція не вірить у мораторій Януковича (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявили після засідання круглого столу «Об’єднаймо Україну» лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, лідер УДАРу Віталій Кличко та лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

За словами Яценюка, єдине, що сьогодні почула опозиція, що силові методи зараз не будуть застосовуватись. “Чи вірю я в це? Ні! Але чи сказано слово? Так”, - сказав Яценюк.

Він висловив сподівання, що силовики будуть відведені. “Але це й так повинно було бути зроблено. Але на ключові питання відповіді Президента України Віктора Януковича немає. Тепер ми очікуємо на його конкретні дії”, - сказав Яценюк.

У свою чергу, Тягнибок повідомив, що сьогодні були лише розмови, опозиція чекатиме на конкретні дії влади, наприклад, наказ про відставку уряду. “Так, зараз поговорили-побалакали, частина запланованих зрежисованих дій - це таке діло”, - сказав Тягнибок.

За його словами, опозиція сьогодні нічого нового не почула. “Нічого нового ми не почули, і те, що говорилось, було таким тоном, ви знаєте, такої зверхності. Коли “Беркут” почне вертатися з казарми, це буде хоча би перший сигнал”, - сказав Тягнибок.

Лідер партії УДАР Віталій Кличко також не повірив обіцянкам влади.

“Немає жодних гарантій. І кожен з нас невпевнений у завтрашньому дні. Якщо не було покарання винних у побитті студентів, то немає впевненості й в тому, що завтра знову не застосовуватимуть кийки”, - сказав він.

Також Кличко запевнив, що опозиція не буде закликати людей, щоб вони залишили Майдан.

“Люди хочуть змін. Вони втомились від корупції і відсутності перспектив. Вони хочуть жити в європейській країні, а їх обманули. Я не задоволений сьогоднішнім круглим столом, тому що жодне питання вирішено не було”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Янукович запропонував ввести мораторій на будь-які силові дії до розгляду у Верховній Раді ризиків, які несе нинішній варіант угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Крім того, він запропонував Верховній раді у вівторок проголосувати за амністію заарештованим під час мітингів.